Соціальний захист строковиків: що передбачає запропонований урядом законопроєкт
Київ • УНН
Кабмін ініціює зміни до законодавства про соціальний захист військовослужбовців строкової та базової служби. Пропонується врегулювати питання захисту строковиків та членів їх сімей.
Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді змінити законодавство щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби та членів їх сімей. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, інформує УНН.
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За його словами, віднопвідним законопроєктом пропонується врегулювати питання щодо соціального захисту військовослужбовців строкової військової служби та базової військової служби, а також членів їхніх сімей шляхом внесення змін до Кодексу законів про працю України.
Зокрема, документ передбачає виключення із закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" положень щодо підстав звільнення із військової служби та стосовно надання права особам, релігійні переконання яких перешкоджають проходженню строкової військової служби на проходження альтернативної (невійськової) служби, як таких що не належать до предмету правового регулювання цього закону.
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Крім того, законопроєкт передбачає:
- запровадження шестиденного робочого тижня з одним вихідним днем для курсантів та слухачів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої військової освіти;
- надання відпустки військовослужбовцям після звільнення з полону в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, та під час дії воєнного стану.
Нагадаємо
У Збройних Силах України розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки. Вони покликані зменшити навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, ТЦК, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.
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