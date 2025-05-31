Социальная защита срочников: что предусматривает предложенный правительством законопроект

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
30 мая, 16:58 • 23328 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Эксклюзив
30 мая, 13:21 • 73939 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
30 мая, 11:54 • 78494 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
30 мая, 11:01 • 76296 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

30 мая, 10:40 • 116873 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
30 мая, 08:52 • 106672 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

30 мая, 07:41 • 61200 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

30 мая, 06:54 • 33851 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 30955 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 154130 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.9м/с
71%
750мм
Популярные новости

Сенатор Грэм: украинцы - короли дронов, с которыми нужно сотрудничать

30 мая, 19:57 • 6740 просмотра

рф готовит новые обстрелы Украины стратегической авиацией - СНБО

30 мая, 22:03 • 8986 просмотра

россия начала проигрывать войну - Foreign Policy

30 мая, 23:38 • 11325 просмотра

Почти 50 тысяч вооруженных дезертиров армии рф терроризируют оккупированные территории Украины - ЦНС

02:31 • 10577 просмотра

Удар КАБами россиян по Запорожской области: погибла 9-летняя девочка

03:26 • 7568 просмотра
публикации

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 68194 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 89708 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 100434 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 116878 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

30 мая, 08:52 • 106673 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Руслан Кравченко

Борис Писториус

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Киев

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 34747 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 69990 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 59118 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 134078 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 125597 просмотра
Актуальное

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Телеграмма

Социальная защита срочников: что предусматривает предложенный правительством законопроект

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Кабмин инициирует изменения в законодательство о социальной защите военнослужащих срочной и базовой службы. Предлагается урегулировать вопрос защиты срочников и членов их семей.

Социальная защита срочников: что предусматривает предложенный правительством законопроект

Кабинет министров предлагает Верховной Раде изменить законодательство о социальной защите военнослужащих базовой военной службы и членов их семей. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, информирует УНН.

Детали

По его словам, соответствующим законопроектом предлагается урегулировать вопрос о социальной защите военнослужащих срочной военной службы и базовой военной службы, а также членов их семей путем внесения изменений в Кодекс законов о труде Украины.

В частности, документ предусматривает исключение из закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" положений об основаниях увольнения с военной службы и о предоставлении права лицам, религиозные убеждения которых препятствуют прохождению срочной военной службы на прохождение альтернативной (невоенной) службы, как не относящихся к предмету правового регулирования этого закона.

Правильные социальные лифты в армии: военным с боевым опытом упростили получение офицерских званий30.12.24, 22:32 • 82126 просмотров

Кроме того, законопроект предусматривает:

  • введение шестидневной рабочей недели с одним выходным днем для курсантов и слушателей высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений учреждений высшего образования, учреждений профессионального предвысшего военного образования;
    • предоставление отпуска военнослужащим после освобождения из плена в особый период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации, и во время действия военного положения.

      Напомним

      В Вооруженных Силах Украины разработаны изменения к программе базовой общей военной подготовки. Они призваны уменьшить нагрузку на военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, ТЦК, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.

      Минобороны вводит новые должности по социальному сопровождению для помощи военным и их семьям05.04.25, 23:29 • 6021 просмотр

      Вадим Хлюдзинский

      Вадим Хлюдзинский

      Общество
      Верховная Рада
      Вооруженные силы Украины
      Brent
      $62.80
      Bitcoin
      $103,816.00
      S&P 500
      $5,897.76
      Tesla
      $350.00
      Газ TTF
      $34.23
      Золото
      $3,319.01
      Ethereum
      $2,522.79