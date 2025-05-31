Социальная защита срочников: что предусматривает предложенный правительством законопроект
Киев • УНН
Кабмин инициирует изменения в законодательство о социальной защите военнослужащих срочной и базовой службы. Предлагается урегулировать вопрос защиты срочников и членов их семей.
Кабинет министров предлагает Верховной Раде изменить законодательство о социальной защите военнослужащих базовой военной службы и членов их семей. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, информирует УНН.
Детали
По его словам, соответствующим законопроектом предлагается урегулировать вопрос о социальной защите военнослужащих срочной военной службы и базовой военной службы, а также членов их семей путем внесения изменений в Кодекс законов о труде Украины.
В частности, документ предусматривает исключение из закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" положений об основаниях увольнения с военной службы и о предоставлении права лицам, религиозные убеждения которых препятствуют прохождению срочной военной службы на прохождение альтернативной (невоенной) службы, как не относящихся к предмету правового регулирования этого закона.
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Кроме того, законопроект предусматривает:
- введение шестидневной рабочей недели с одним выходным днем для курсантов и слушателей высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений учреждений высшего образования, учреждений профессионального предвысшего военного образования;
- предоставление отпуска военнослужащим после освобождения из плена в особый период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации, и во время действия военного положения.
Напомним
В Вооруженных Силах Украины разработаны изменения к программе базовой общей военной подготовки. Они призваны уменьшить нагрузку на военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, ТЦК, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.
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