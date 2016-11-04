Екс-голова Вищого госпсуду виїхав за кордон на лікування – ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Колишній голова Вищого господарського суду України Віктор Татьков поїхав за кордон на лікування. Про це повідомив УНН начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.
"Покинув (межі України – ред.) до повідомлення про підозру. Разом з тим, йому повідомлено (про підозру – ред.) у спосіб передбачений законом, тобто, за адресою направлено. Також з’явився захисник, який надав документи, що він не уникає розслідування, а лікується за кордоном. І як тільки пролікується, так і повернеться", - сказав він.
За словами С.Горбатюка, клопотання про обрання запобіжного заходу екс-голові Вищого господарського суду буде розглядатися або тоді коли він повернеться, або будуть дані вказувати на те, що він умисно ухиляється.
Нагадаємо, 18 жовтня Генеральна прокуратура України оголосила про підозру суддям Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову та Віктору Татькову.
Як повідомив Генпрокурор Ю.Луценко, Департаментом спецрозслідувань ГПУ за наслідками зібраних доказів повідомлено про підозру колишнім Голові та заступнику Вищого господарського суду України (а нині суддям цього суду) Ємельянову та Татькову у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.
Слідство має докази того, що ці особи в 2011- 2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень.