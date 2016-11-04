Экс-глава Высшего хозсуда выехал за границу на лечение - ГПУ

"Покинул (границы Украины - ред.) до сообщения о подозрении. Вместе с тем, ему сообщили (о подозрении - ред.) способом, предусмотренным законом, то есть, по адресу направили. Также появился защитник, который предоставил документы, что он не избегает расследования, а лечится за границей. И как только пролечится, то вернется", - сказал он.

По словам С.Горбатюка, ходатайство об избрании меры пресечения экс-главе Высшего хозяйственного суда будет рассматриваться или тогда когда он вернется, или будут данные, указывающие на то, что он умышленно уклоняется.

Напомним, 18 октября Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении судьям Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову и Виктору Татькову.

Как сообщил Генпрокурор Ю.Луценко, Департамент спецрасследований ГПУ по результатам собранных доказательств сообщил о подозрении бывшим главе и заместителю Высшего хозяйственного суда Украины (а сейчас судьям этого суда) Емельянову и Татькову в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины.

Следствие располагает доказательствами того, что эти лица в 2011-2014 годах фактически подчинили себе систему принятия судебных решений.