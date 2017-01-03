Екс-директору центрального парку культури і відпочинку у Запоріжжі повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Запоріжжі екс-директору КП “Центральний парк культури і відпочинку “Дубовий Гай” повідомили про підозру у службовому підробленні. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
Досудовим розслідування встановлено, що у 2015 році колишнім директором установи з одним з приватних підприємств був укладений договір підряду на виконання робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою малої водойми на території парку, які в повному обсязі виконані не були.
Достовірно знаючи про це, колишній керівник комунальної установи, маючи умисел на службове підроблення, внесла до офіційного документа завідомо неправдиві відомості про обсяг фактично виконаних робіт, підписала та скріпила його гербовою печаткою комунального підприємства.
Процесуальними керівниками Запорізької місцевої прокуратури № 1 екс-керівнику комунальної установи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України (службове підроблення).
Наразі підозрювана оголошена у розшук, у зв’язку з неявкою до органу досудового розслідування, вживаються заходи щодо встановлення її місця перебування.