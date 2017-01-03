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Экс-директору центрального парка культуры и отдыха в Запорожье сообщили о подозрении

Экс-директору центрального парка культуры и отдыха в Запорожье сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 6131 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В Запорожье экс-директору КП "Центральный парк культуры и отдыха "Дубовая Роща" сообщили о подозрении в служебном подлоге. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Досудебным расследования установлено, что в 2015 году бывшим директором учреждения с одним из частных предприятий был заключен договор подряда на выполнение работ, связанных с улучшением технического состояния и благоустройства малого водоема на территории парка, которые в полном объеме выполнены не были.

Зная об этом, бывший руководитель коммунального учреждения, имея умысел на служебный подлог, внесла в официальный документ заведомо ложные сведения об объеме фактически выполненных работ, подписала и скрепила его гербовой печатью коммунального предприятия.

Процессуальными руководителями Запорожской местной прокуратуры №1 экс-руководителю коммунального учреждения сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог).

Сейчас подозреваемая объявлена ​​в розыск, в связи с неявкой в ​​орган предварительного расследования, принимаются меры по установлению ее места пребывания.

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