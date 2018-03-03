Екс-держсекретар США назвала найкращий спосіб покарати РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Колишня держсекретар США Кондоліза Райс заявила, що санкції, запроваджені проти найближчого оточення Володимира Путіна — найкращий спосіб покарати росіян за втручання в американські вибори. Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на Fox News, інформує УНН.
“Якщо хтось потрапив до списку санкцій, він вже не зможе подорожувати, в’їхати в США. Це справді має вплив на те, що ця особа зможе або не зможе робити”, — сказала Райс.
Вона застерегла від широких економічних санкцій, кажучи, що молоде покоління росіян слід відокремити від президента Володимира Путіна і його оточення: “Я б обережно ставилася до запровадження санкцій щодо певних аспектів економіки, оскільки для деяких молодих росіян спілкування з Заходом дійсно є важливим”.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Росії через її анексію Криму та агресію в Україні, український Президент відреагував на прийняття даного рішення.