Экс-госсекретарь США назвала лучший способ наказать РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что санкции, введенные против ближайшего окружения Владимира Путина — лучший способ наказать россиян за вмешательство в американские выборы. Об этом сообщает “Голос Америки” со ссылкой на Fox News, передает УНН.
“Если кто-то попал в список санкций, он уже не сможет путешествовать, въехать в США. Это действительно имеет влияние на то, что этот человек сможет или не сможет делать”, — сказала Райс.
Она предостерегла от широких экономических санкций, говоря, что молодое поколение россиян следует отделить от президента Владимира Путина и его окружения: “Я бы осторожно относилась к введению санкций в отношении определенных аспектов экономики, поскольку для некоторых молодых россиян общения с Западом действительно является важным”.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России из-за ее аннексии Крыма и агрессию в Украине, украинский президент отреагировал на принятие данного решения.