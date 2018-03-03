Экс-госсекретарь США назвала лучший способ наказать РФ

“Если кто-то попал в список санкций, он уже не сможет путешествовать, въехать в США. Это действительно имеет влияние на то, что этот человек сможет или не сможет делать”, — сказала Райс.

Она предостерегла от широких экономических санкций, говоря, что молодое поколение россиян следует отделить от президента Владимира Путина и его окружения: “Я бы осторожно относилась к введению санкций в отношении определенных аспектов экономики, поскольку для некоторых молодых россиян общения с Западом действительно является важным”.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России из-за ее аннексии Крыма и агрессию в Украине, украинский президент отреагировал на принятие данного решения.