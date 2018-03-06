Екс-чемпіон світу з боксу Альварес провалив допінг-тест
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Суперник чемпіона світу за чотирма версіями у середній вазі Геннадія Головкіна мексиканський боксер Сауль "Канело" Альварес здав позитивну допінг-пробу, інформує УНН з посиланням на boxingscene.com.
У допінг-пробі Альвареса виявлено незначну кількість кленбутерола. Цей препарат допомагає людині нарощувати м'язову масу і спалювати жир, а поза спортом використовується в тваринництві для нарощування маси тварин.
"Я спортсмен, який поважає спорт, я здивований і стурбований, тому що таке ніколи не траплялося зі мною. Я пройду всі тести, які від мене вимагатимуть, щоб прояснити цю незручну ситуацію, і я вірю, що в кінцевому підсумку істина восторжествує", - наголосив мексиканський боєць.
Примітно, що заборонена речовина могла потрапити в організм боксера після вживання ним в їжу зараженого м'яса, від чого в останні роки постраждали десятки спортсменів в Мексиці. Таку думку висловив президент промоутерської команді Golden Boy Promotions Ерік Гомес за яку виступає Альварес.
Зазначимо, що перше протистояння між Головкіним і Альваресом, яке відбулося в середині вересня 2017 року, завершилося внічию.
Додамо також, бій-реванш повинен відбутися 5 травня в Лас-Вегасі. Переможець отримає титули чемпіонів світу в середній вазі за версіями WBA Super, IBF, WBC і WBO.
Довідка УНН: 27-річний Альварес в своєму послужному списку має 49 перемог з яких 34 нокаутом, 2 нічиї та 1 поразку.
Мексиканець був чемпіоном світу за версією WBC (2011-2013 років), WBA (2013), The Ring (2013) і WBO (2016-2017) у першій середній вазі. Чемпіоном світу за версією WBC (2015-2016) у середній вазі.