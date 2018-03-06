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Экс-чемпион мира по боксу Альварес провалил допинг-тест

Экс-чемпион мира по боксу Альварес провалил допинг-тест

Киев  •  УНН

 • 16580 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Соперник чемпиона мира по четырем версиям в среднем весе Геннадия Головкина мексиканский боксер Сауль “Канело” Альварес сдал положительную допинг-пробу, информирует УНН со ссылкой на boxingscene.com.

В допинг-пробе Альвареса обнаружено незначительное количество кленбутерола. Этот препарат помогает человеку наращивать мышечную массу и сжигать жир, а вне спорта используется в животноводстве для наращивания массы животных.

“Я спортсмен, уважает спорт, я удивлен и обеспокоен, потому что такое никогда не случалось со мной. Я пройду все тесты, которые от меня требовать, чтобы прояснить эту неудобную ситуацию, и я верю, что в конечном итоге истина восторжествует”, — отметил мексиканский боец.

Примечательно, что запрещенное вещество могло попасть в организм боксера после употребления им в пищу зараженного мяса, от чего в последние годы пострадали десятки спортсменов в Мексике. Такое мнение высказал президент промоутерской команде Golden Boy Promotions Эрик Гомес за которую выступает Альварес.

Отметим, что первое противостояние между Головкиным и Альваресом, которое произошло в середине сентября 2017 года, завершилось вничью.

Добавим также, бой-реванш должен состояться 5 мая в Лас-Вегасе. Победитель получит титулы чемпионов мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF, WBC и WBO.

Справка: 27-летний Альварес в своем послужном списке имеет 49 побед из которых 34 нокаутом, 2 ничьи и 1 поражение.

Мексиканец был чемпионом мира по версии WBC (2011-2013 лет), WBA (2013), The Ring (2013) и WBO (2016-2017) в первом среднем весе. Чемпионом мира по версии WBC (2015-2016) в среднем весе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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