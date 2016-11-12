Екранізація роману С.Жадана перемогла на пітчингу кінофестивалю в Коттбусі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Проект фільму “Ворошиловград”, що є екранізацією роману Сергія Жадана і режисерським дебютом Ярослава Лодигіна, відзначено на пітчингу кінофестивалю в Коттбусі, як переможець пітчингу стрічка, отримала 1500 євро і акредитацію на Producers Network в рамках кіноринку Каннського кінофестивалю в 2017 році, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
Відзначається, що “Ворошиловград” — один з лідерів дев’ятого пітчинг Держкіно України. Так, загальний бюджет фільму становить 31 млн гривень, з яких держпідтримка — 15,5 млн гривень.
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“Ми дуже віримо, що ця історія стосується не тільки нашої знімальної групи, любителів роману і всіх українців. Сьогодні ми отримали перше підтвердження від кінематографічного світу, що „Ворошиловград“ є цікавим Європі. Перший приз. Йдемо далі,” — зазначив Я.Лодигін.