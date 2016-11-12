Экранизация романа С. Жадана победила на питчинг кинофестивале в Котбусе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Проект фильма "Ворошиловград", являющийся экранизацией романа Сергея Жадана и режиссерским дебютом Ярослава Лодыгина, отмечено на питчинг кинофестивале в Котбусе, как победитель питчинга лента получила 1500 евро и аккредитацию на Producers Network в рамках кинорынка Каннского кинофестиваля в 2017 году, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
Отмечается, что "Ворошиловград" - один из лидеров девятого питчинг Госкино Украины. Так, общий бюджет фильма составляет 31 млн гривен, из которых господдержка - 15,5 млн гривен.
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"Мы очень верим, что эта история касается не только нашей съемочной группы, любителей романа и всех украинцев. Сегодня мы получили первое подтверждение от кинематографического мира "Ворошиловград" интересен Европе. Первый приз. Идем дальше", - отметил Я.Лодигин.