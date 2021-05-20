Екотуризм, крафтові смаколики і вирощування індиків: у МХП назвали переможців мікрогрантів

Кожен з 24 переможців отримає 50 тисяч гривень на втілення своїх проектів.

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“Вирощування індиків та виробництво крафтових смаколиків, ремонт мототехніки та екотуризм, школа перукарського мистецтва та виробництво залізобетонних виробів. Все це — проекти-переможці конкурсу мікрогрантів “Село. Кроки до розвитку”, — розповіли в МХП.

Із повним списком переможців можна ознайомитись на сторінці Благодійного фонду “МХП - Громаді” за посиланням.

Довідка

Конкурс “Село. Кроки до розвитку” реалізовано в межах проекту “Розвиток села та протидія пандемії COVID-19 через сприяння росту малого та мікропідприємництва”. Проект ініційовано Благодійним фондом “МХП — Громаді”, який працює на територіях присутності агрохолдингу МХП, спільно з Черкаським агентством регіонального розвитку та Агенцією регіонального розвитку Вінницької області.