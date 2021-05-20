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Экотуризм, крафтовые лакомства и выращивание индюков: в МХП назвали победителей микрогрантов

Киев • УНН

 • 20160 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Благотворительный фонд "МХП - Общине" выбрал победителей конкурса микрогрантов "Село. Шаги к развитию", сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Экотуризм, крафтовые лакомства и выращивание индюков: в МХП назвали победителей микрогрантов

Каждый из 24 победителей получит 50 000 гривен на воплощение своих проектов.

Цитата:

"Выращивание индюков и производство крафтовых лакомств, ремонт мототехники и экотуризм, школа парикмахерского искусства и производство железобетонных изделий. Все это - проекты-победители конкурса микрогрантов "Село. Шаги к развитию", - рассказали в МХП.

С полным списком победителей можно ознакомиться на странице Благотворительного фонда "МХП - Общине" за ссылкой.

Справка

Конкурс "Село. Шаги к развитию" реализовано в рамках проекта "Развитие села и противодействие пандемии COVID-19 через содействие росту малого и микропредпринимательства". Проект инициирован Благотворительным фондом "МХП - Общине", который работает на территориях присутствия агрохолдинга МХП, совместно с Черкасским агентством регионального развития и Агентством регионального развития Винницкой области.

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