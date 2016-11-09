Економічна війна з Китаєм і стіна від іммігрантів – все, що потрібно знати про Дональда Трампа

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Дональд Трамп впевнено перемагає у виборчій гонці за посаду президента США. І хоча, відповідно до американської виборчої системи, попереду ще один етап голосування, навряд чи він змінить результат — наступного року в овальному кабінеті Білого дому розмітиться один з найепатажніших політиків в історії США.

Сім’я і кар’єра

Дональд Джон Трамп народився в Нью-Йорку в 1946 році в сім’ї торговця нерухомістю Фреда Трампа, батько якого перебрався до США з Німеччини.

Трамп не раз висловлював гордість німецьким корінням, зокрема дядьком професором, який подарував родині “розумні гени”.

У родині Трампа було п’ятеро дітей. Один з братів політика помер від алкоголізму, що за словами Дональда Трампа відбило в нього бажання вживати спиртне.

У 13 років юного Дональда відправили у військову академію Нью-Йорка. Таке рішення було продиктовано необхідністю утихомирити буйну вдачу підлітка. Військова кар’єра не зацікавила Трампа. Він вирішив, як і батько, зайнятися бізнесом у сфері нерухомості. У 1968 році Трамп закінчив факультет фінансів і торгівлі в Університеті Пенсільванії. Завдяки навчанню він зміг уникнути призову в армію і заодно відправки на фронт до В’єтнаму.

Кар’єру Дональд почав в компанії свого батька. Займався нерухомістю, але вже в 1970 року вирішив розширити сферу своїх бізнес-інтересів і вклав 70 тисяч доларів в комедійну постановку на Бродвеї, але не дуже вдало.

У 1971 році він отримав в управління компанію батька і відразу ж перейменував її на Trump Organization.

У перші ж роки самостійного управління бізнесом Трамп потрапив в неприємну ситуацію — Мін’юст США угледів ознаки расової дискримінації при наданні апартаментів афроамериканців. Однак, Трамп зумів вирішити ситуацію звівши репутаційні втрати до мінімуму.

Першим проектом, який змусив говорити про молодого бізнесмена, стало будівництво Grand Hyatt Hotel на Манхеттені в 1980 році. Особливістю проекту стали пільгові умови оподаткування терміном на 40 років, які зміг виторгувати Трамп у міської влади. Завдяки цьому він привернув додаткових інвесторів.

Трамп повністю змінив вигляд Манхеттена, побудувавши на його території ще й Trump Tower.

Поступово Трамп розширював свій бізнес вплив, будував міжнародний бізнес. Одним з головних бізнес проектів Трампа стало будівництво казино. Це в результаті і призвело його до того, що на рубежі 80 — 90 років він опинився на межі банкрутства. Частиною власності довелося пожертвувати в рахунок сплати боргів. Однак бізнесмен не відмовився від ідеї заробляти на будівництві казино і готелів, хоча низка невдач тривала і далі.

За 1991-2009 роки в цілому збанкрутували шість належали йому закладів. В ході виборчої кампанії противники Трампа не раз пригадували йому цей факт, адже гральний бізнес вважається неймовірно прибутковим і банкрутство казино, нібито підтверджує неспроможність Трампа як бізнесмена. Також йому згадували ухилення від податків на початку 90-х років. Однак, навіть противники бізнесмена, змушені визнати, що він завжди виходив зі складних ситуації з мінімальними втратами. І навіть в ситуації з податками Трамп примудрився реалізувати все в рамках закону.

Сфера інтересів бізнесмена надзвичайно широка, в неї входять і шоу-бізнес, і спорт.

Він подружився з боксером Майком Тайсоном і навіть закликав виправдати того за звинуваченням у зґвалтуванні. Спортсмен пізніше підтримав мільярдера в ході його передвиборчої кампанії.

“Все круті хлопці мене підтримують і мені це подобається!”, — сказав Трамп.

У 1996 році Трамп купив конкурс “Міс Всесвіт”, а в 1999 році заснував модельне агентство.

“Ви звільнені!”

Трамп не соромиться епатувати. Так, він двічі був висунутий на премію “Еммі” за комічно зіграні ролі самого себе в телесеріалах і художніх фільмах, а також удостоєний іменної зірки на Голлівудській алеї слави. Останнє стало можливим завдяки шоу “Кандидат” на телеканалі NBC, учасники якого боролися за право отримати посаду топ-менеджера в одній з компаній Трампа.

У цьому шоу Трамп частенько вимовляв фразу “Ви звільнені!” Тим самим даючи зрозуміти тому, хто програв, що він вибуває з гри. Цю фразу мільярдер зареєстрував і став використовувати вже в політичній боротьбі.

Хоча Трамп жодного разу не обіймав виборної посади, проте, так чи інакше він був близький до політичної сфери. В кінці 1970-80-х роках він підтримував республіканців і високо оцінював президента Рональда Рейгана. Деякі навіть розглядали кандидатуру Трампа в якості віце-президента на виборах 1988 року. Але цього не сталося, а в 1999 році Трамп приєднався до “Партії реформ” і брав участь в праймеріз на виборах президента, вигравши два штати. Але в 2001 році він покинув партію і став демократом. Однак ненадовго — в 2008 році він знову почав відкрито виявляти підтримку республіканцям. У 2015 році Трамп оголосив про намір балотуватися на пост президента — багатьма таке рішення було сприйнято радше як жарт, ніж серйозне рішення.

Але все виявилося не жартом — вже на праймеріз Трамп не просто обійшов всіх конкурентів усередині республіканської партії, а й встановив рекорд за кількістю поданих голосів — за нього проголосували понад 14 мільйонів прихильників партії.

“Нелегали-гвалтівники” і “Велика Америка!”

Під час виборчої кампанії Трамп продовжував не просто епатувати оточуючих, він іноді відкрито глузував над опонентами, не соромлячись висловлювати свої думки максимально прямо і не прикрито. Чого варті тільки “шахраювата Хіларі” та “нелегали-гвалтівники”! Трамп — популіст, який роздає обіцянки на право і на ліво, що закликали до невдоволення, що накопичився в суспільстві. Він обіцяв побудувати справжню стіну на кордоні з Мексикою і звинуватив демократів у створенні ІГІЛ.

Хоча і в неймовірно широкій програмі “Зробимо Америку знову великою!” можна виділити основні напрямки: імміграція, економіка, внутрішня політика і охорона здоров’я. У імміграційної сфері Трамп типовий республіканець, який негативно ставиться до мігрантів з Близького сходу та Латинської Америки. В економічній сфері Трамп вимагає повернення виробництв на територію Сполучених Штатів Америки, а також наполягає на економічній війні з Китаєм. Можливо на руку Трампу зіграли обіцянки зменшення податків для среденй класу, мінімізація втручання держави в бізнес. Однак на тлі цього він обіцяв скасувати частину соціальних пільг, а також зменшити соціальні виплати. На тлі останніх заяв Трампу часто вміняли у провину, те що він відірваний від народу, на що мілльярдер відповідав що “зробить американців ще багатшими і ще вільніше”.

Опоненти Трампа прямо заявляють, що йому не можна довіряти “ядерну кнопку”, адже він, на їхню думку, здатний розпочати війну. Однак прихильники мільярдера-політика наполягають на його унікальних переговорних здібностях.

Трамп і його жінки

Дональд Трамп був одружений кілька разів. Його перша дружина — чехословацька модель Іванка Зельнічкова. Вони уклали шлюб в 1977 році. У тому ж році народився первісток Трампа Дональд-молодший, чотири роки по тому бізнесмен став батьком Іванки-молодшої, а в 1984 році — другого сина Еріка. Шлюб Дональда і Іванки Трамп розпався в 1992 році.

Другий шлюб у бізнесмена був з американською актрисою Марлой Мейплс.

На початку 2005 року Дональд одружився на ще одній фотомоделі зі Східної Європи — 34-річної Меланії Кнаусс. Друга дружина Трампа була родом зі Словенії. Весілля Трампа і Меланії потрапила в список найдорожчих шлюбних церемоній з бюджетом в 45 мільйонів доларів. У 2006 році на світ з’явився їхній спільний син Беррон Вільям Трамп.

Статки

За оцінкою журналу Forbes, в 2016 році статки Дональда Трампа становлять понад 4 мільярди доларів. Сам бізнесмен “скромно” додає собі ще 10 мільярдів. Серед багатих американців Трамп займає 156 місце.

У різний час, крім компаній, його ім’ям були названі хмарочоси, а також казино, авіакомпанія, модельне агентство, марка горілки, настільна гра і навіть стейки.