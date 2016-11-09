Экономическая война с Китаем и стена от иммигрантов - все, что нужно знать о Дональде Трампе

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Киев • УНН

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Дональд Трамп - миллиардер и шоумен. До выдвижения на пост президента у него не было опыта работы на выборной должности.

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Дональд Трамп уверенно побеждает в избирательной гонке за пост президента США. И хотя, согласно американской избирательной системе, впереди еще один этап голосования, вряд ли он изменит результат - в следующем году в овальном кабинете Белого дома разместится один из самых эпатажных политиков в истории США.

Семья и карьера

Дональд Джон Трамп родился в Нью-Йорке в 1946 году в семье торговца недвижимостью Фреда Трампа, отец которого перебрался в США из Германии.

Трамп не раз выражал гордость немецкими корнями, в частности дядей профессором, который подарил семье "умные гены".

В семье Трампа было пятеро детей. Один из братьев политика умер от алкоголизма, что по словам Дональда Трампа отбило у него желание употреблять спиртное.

В 13 лет юного Дональда отправили в военную академию Нью-Йорка. Такое решение было продиктовано необходимостью усмирить буйный нрав подростка. Военная карьера не заинтересовала Трампа. Он решил, как и отец, заняться бизнесом в сфере недвижимости. В 1968 году Трамп закончил факультет финансов и торговли в Университете Пенсильвании. Благодаря обучению он смог избежать призыва в армию и заодно отправки на фронт во Вьетнам.

Карьеру Дональд начал в компании своего отца. Занимался недвижимостью, но уже в 1970 году решил расширить сферу своих бизнес-интересов и вложил 70 000 долларов в комедийную постановку на Бродвее, но не очень удачно.

В 1971 году он получил в управление компанию отца и сразу же переименовал ее в Trump Organization.

В первые годы самостоятельного управления бизнесом Трамп попал в неприятную ситуацию - Минюст США увидел признаки расовой дискриминации при предоставлении апартаментов афроамериканцам. Однако, Трамп сумел решить ситуацию сведя репутационные потери к минимуму.

Первым проектом, который заставил говорить о молодогм бизнесмене, стало строительство Grand Hyatt Hotel на Манхэттене в 1980 году. Особенностью проекта стали льготные условия налогообложения сроком на 40 лет, которые смог выторговать Трамп у городской власти. Благодаря этому он привлек дополнительных инвесторов.

Трамп полностью изменил облик Манхеттена, построив на его территории еще и Trump Tower.

Постепенно Трамп расширял свое бизнес-влияние, строил международный бизнес. Одним из главных бизнес проектов Трампа стало строительство казино. Это в итоге и привело его к тому, что на рубеже 80-90 годов он оказался на грани банкротства. Частью собственности пришлось пожертвовать в счет уплаты долгов. Однако бизнесмен не отказался от идеи зарабатывать на строительстве казино и отелей, хотя ряд неудач продолжались и дальше.

За 1991-2009 годы в целом обанкротились шесть принадлежавших ему учреждений. В ходе избирательной кампании противники Трампа не раз вспоминали ему этот факт, ведь игорный бизнес считается невероятно прибыльным и банкротство казино якобы подтверждает несостоятельность Трампа как бизнесмена. Также ему говорили об уклонении от налогов в начале 90-х годов. Однако, даже противники бизнесмена вынуждены признать, что он всегда выходил из сложных ситуаций с минимальными потерями. И даже в ситуации с налогами Трамп умудрился реализовать все в рамках закона.

Сфера интересов бизнесмена чрезвычайно широка, в нее входят и шоу-бизнес, и спорт.

Он подружился с боксером Майком Тайсоном и даже призвал оправдать того по обвинению в изнасиловании. Спортсмен позже поддержал миллиардера в ходе его предвыборной кампании.

"Все крутые ребята меня поддерживают и мне это нравится!", - сказал Трамп.

В 1996 году Трамп купил конкурс "Мисс Вселенная", а в 1999 году основал модельное агентство.

"Вы уволены!"

Трамп не стесняется эпатировать. Так, он дважды был выдвинут на премию "Эмми" за комично сыгранные роли самого себя в телесериалах и художественных фильмах, а также удостоен именной звезды на Голливудской аллее славы. Последнее стало возможным благодаря шоу "Кандидат" на телеканале NBC, участники которого боролись за право получить должность топ-менеджера в одной из компаний Трампа.

В этом шоу Трамп частенько произносил фразу "Вы уволены!". Тем самым давая понять тому, кто проиграл, что он выбывает из игры. Эту фразу миллиардер зарегистрировал и стал использовать уже в политической борьбе.

Хотя Трамп ни разу не занимал выборной должности, однако, так или иначе он был близок к политической сфере. В конце 1970-80-х годов он поддерживал республиканцев и высоко оценивал президента Рональда Рейгана. Некоторые даже рассматривали кандидатуру Трампа в качестве вице-президента на выборах 1988 года. Но этого не произошло, а в 1999 году Трамп присоединился к "Партии реформ" и участвовал в праймериз на выборах президента, выиграв два штата. Но в 2001 году он покинул партию и стал демократом. Однако ненадолго - в 2008 году он снова начал открыто проявлять поддержку республиканцам. В 2015 году Трамп объявил о намерении баллотироваться на пост президента - многими такое решение было воспринято скорее как шутка, чем серьезное решение.

Но все оказалось не шуткой - уже на праймериз Трамп не просто обошел всех конкурентов внутри республиканской партии, но и установил рекорд по количеству поданных голосов - за него проголосовали более 14 млн сторонников партии.

"Нелегалы-насильники" и "Большая Америка!"

Во время избирательной кампании Трамп продолжал не просто эпатировать окружающих, он иногда открыто насмехался над оппонентами, не стесняясь выражать свои мысли максимально прямо и не прикрыто. Чего стоят только "жуликоватая Хиллари" и "нелегалы-насильники"! Трамп - популист, который раздает обещания направо и налево, призывающие к недовольству, накопившемуся в обществе. Он обещал построить настоящую стену на границе с Мексикой и обвинил демократов в создании ИГИЛ.

Хотя и в невероятно широкой программе "Сделаем Америку снова большой!" можно выделить основные направления: иммиграция, экономика, внутренняя политика и здравоохранение. В иммиграционной сфере Трамп типичный республиканец, который негативно относится к мигрантам с Ближнего Востока и Латинской Америки. В экономической сфере Трамп требует возврата производств на территорию Соединенных Штатов Америки, а также настаивает на экономической войне с Китаем. Возможно на руку Трампу сыграли обещания уменьшения налогов для среднего класса, минимизация вмешательства государства в бизнес. Однако на фоне этого он обещал отменить часть социальных льгот, а также уменьшить социальные выплаты. На фоне последних заявлений Трампу часто вменяли в вину, то он оторван от народа, на что миллиардер отвечал, что "сделает американцев богаче и еще свободнее".

Оппоненты Трампа прямо заявляют, что ему нельзя доверять "ядерную кнопку", ведь он, по их мнению, способен начать войну. Однако сторонники миллиардера-политика настаивают на его уникальных переговорных способностях.

Трамп и его женщины

Дональд Трамп был женат несколько раз. Его первая жена - чехословацкая модель Иванка Зельничкова. Они заключили брак в 1977 году. В том же году родился первенец Трампа Дональд-младший, четыре года спустя бизнесмен стал отцом Иванки-младшей, а в 1984 году - второго сына Эрика. Брак Дональда и Иванки Трамп распался в 1992 году.

Второй брак у бизнесмена был с американской актрисой Марлой Мейплс. В начале 2005 года Дональд женился на еще одной фотомодели из Восточной Европы - 34-летней Мелании Кнаусс. Вторая жена Трампа была родом из Словении. Свадьба Трампа и Мелании попала в список самых дорогих брачных церемоний с бюджетом в 45 миллионов долларов. В 2006 году на свет появился их общий сын Бэррон Уильям Трамп.

Состояние

По оценке журнала Forbes, в 2016 году состояние Дональда Трампа составляют более 4 миллиардов долларов. Сам бизнесмен "скромно" добавляет себе еще +10 млрд. Среди самых богатых американцев Трамп занимает 156 место.

В разное время, кроме компаний, его именем были названы небоскребы, а также казино, авиакомпания, модельное агентство, марка водки, настольная игра и даже стейки.

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