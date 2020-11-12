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Екологічне лідерство: МХП масштабує свою програму із висадки дерев

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Агрохолдинг МХП продовжує популяризацію в Україні дбайливого ставлення до навколишнього середовища. З урахуванням карантинних обмежень, компанія разом з громадами-партнерами висадили цьогоріч близько 11,5 тисяч дерев у 12 областях України, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу компанії.

На початку листопада відбулася заключна частина Всеукраїнської екологічної акції "Зелена планета з МХП". На Волині та Київщині з дотриманням усіх карантинних вимог висадили 400 дерев: дуби, липи, горобини, туї, ялівці, катальпи.

Основна частина проекту пройшла наприкінці весни та на початку літа, коли Благодійний фонд "МХП – Громаді" передав громадам з 12 областей України 11 тис. саджанців. Висадка цих дерев дала початок майбутнім скверам та алеям у 450 населених пунктах – здебільшого у сільській місцевості, де працюють підприємства МХП.

За словами ініціаторів акції, загалом у 2020 році планували висадити близько 20 тисяч дерев, однак ще на підготовчій стадії отримали від громад заявки на 30 тисяч саджанців. Епідемія COVID-19 суттєво вплинула на проект, тому його вдалося втілити лише частково. Головним під час висаджування дерев був контроль, щоб всі залучені люди дотримувалися санітарно-епідеміологічних вимог на час карантину в Україні.

"Цей проект ми робили гуртом – фонд, 12 підприємств МХП, люди 450 сіл та містечок з усієї України. Приємно бачити бажання громад створювати навколо себе зелені простори. І дуже важливо, що ці дерева люди саджали власноруч, це буде стимулювати їх дбати про результати своєї праці", – розповіла директорка БФ "МХП – Громаді" Тетяна Волочай.

У МХП нагадали, що Всеукраїнська екологічна акція "Зелена планета з МХП" народилася із флешмобу "Висади свої горіхи". БФ "МХП – Громаді" організував її у 2019 році, тоді було висаджено понад 5 тис. саджанців горіха волоського. Подія потрапила у Книгу рекордів України.

У МХП відзначають, що робота над збереженням та відновленням довкілля носить для компанії системний характер. Такі ініціативи, як "Зелена планета з МХП", є проектами тривалої дії. Основне їх завдання – вплив на екологічну свідомість людей, їх згуртованість спільною справою. Екологічне лідерство МХП направлене на реалізацію Цілей сталого розвитку ООН (SDG), зокрема на захист і відновлення екосистем землі. Також підтримується ініціатива Всесвітнього економічного форуму у Давосі по боротьбі зі змінами клімату.

"Ми будемо продовжувати розвивати "Зелену планету", збільшуючи щороку кількість висаджених в Україні дерев, залучених до нашої ідеї громад. Цим та іншими нашими проектами – екофестивалями, очищенням різних водойм, конкурсами мікрогрантів – ми покращуємо екосистеми, привертаємо увагу до екологічної ситуації в Україні, яка стає все більш критичною", – відзначила Тетяна Волочай.

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