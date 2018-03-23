Еколог визначила найбільш небезпечні для життя регіони України

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Україна потопає у небезпечних відходах, серед найбільш забруднених областей виділяють Запорізьку, Чернігівську, Полтавську, Київську та Львівську. Про це у коментарі УНН заявила еколог Алла Войцеховська.

“Регулярно у Запорізькій, Чернігівській, Полтавській, Київській та Львівській областях екологи та громадські діячі виявляють звалища небезпечних відходів, в тому числі — медичних. Така ситуація є наслідком діяльності псевдоутилізаторів небезпечних відходів, адже cьогодні низка підприємств береться за утилізацію відходів, хоча по факту має ліцензію лише на збирання та зберігання отрутохімікатів”, — розповіла вона.

Ситуацію погіршує відсутність контролю з боку Мінприроди, наголосила експерт.

“Остап Семерак повідомляв, що попереднє керівництво міністерства у 50% випадків видало ліцензії на утилізацію небезпечних відходів тим підприємствам, які не мають відповідних технологій. Проаналізувавши цей тезис, зробивши низку запитів до міністерства, до ДРС і до самих підприємств ми зрозуміли, що сьогодні Мінприроди продовжує видавати ліцензії фіктивним діячам”, — повідомила А.Войцеховська.

Еколог додала, що сьогодні на торгах перемагають недобросовісні компанії, які навмисно демпінгують, знаючи, що Prozorro визначає переможця за найменшою ціновою пропозицією.

"Псевдоутилізатори пропонують замовнику торгів утилізувати відходи за ціною 7 грн за 1 кг продукту. А підприємство, яке дійсно має технологію це зробити, ставить вартість 27 грн за кг, бо дешевше їх робота просто не окупиться. Зрозуміло, що у виграші опиняються недобросовісні ділки. Далі — все по сценарію: лікарня утворює медичні відходи, буцімто передає їх утилізатору, який скидає їх у черговій промисловій зоні українських міст", — сказала А.Войцеховська.

Нагадаємо, нещодавно у промзоні Запоріжжя на занедбаному складі знайшли чотири тонни медичних відходів і людських останків.

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