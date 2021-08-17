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Екоексперт: влада стала більше уваги приділяти охороні довкілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Влада стала більше уваги приділяти питанням охорони довкілля – розпочав це Президент, а тепер долучилися й інші структури, зокрема Міністерство внутрішніх справ. І це дасть змогу ефективніше реагувати на виклики. Таку думку у коментарі УНН висловив екопрактик Кирило Косоуров.

Цитата:

“Зараз взагалі цікава історія почалася з охороною довкілля і реакцією державних органів. І цю хвилю підняв Президент, ви пам’ятаєте, було рішення РНБО, і зараз, наприклад, те що ми спостерігаємо - відновлена природоохоронна прокуратура в Офісі Генерального прокурора, ось відповідна реакція і у Міністерства внутрішніх справ”, — сказав експерт.

Він позитивно оцінив ідею створення Центру протидії природнім стихійним лихам, з якою виступив міністр внутрішніх справ.

“Мабуть, це гарна історія, щоб ми могли ефективно реагувати й швидко на такі виклики”, — сказав Косоуров, додавши, що хотів би отримати більше інформації про цей центр.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що МВС розробляє проект створення Центру протидії природнім стихійним лихам, який буде працювати в Україні, а потім - допомагати й Європі у подоланні надзвичайних ситуацій. Урядовець заявив про це під час зустрічі українських вогнеборців, які повернулися з Греції, де допомагали подолати масштабні пожежі в екосистемах. Також українські ДСНС-ники допомагали впоратися зі стихійним лихом Туреччині, яку охопили пожежі та паводки.

Раніше УНН писав про зміни клімату, що призводять до масштабних пожеж, суперзлив та паводків. Усе це ставить нові виклики перед українцями, адже погодні умови в Україні змінюються, за оцінками експертів, доволі швидко.

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