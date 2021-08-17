Эко-эксперт: власть стала больше внимания уделять охране окружающей среды
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Власть стала больше внимания уделять вопросам охраны окружающей среды - начал это Президент, а теперь присоединились и другие структуры, в частности Министерство внутренних дел. И это позволит более эффективно реагировать на вызовы. Такое мнение в комментарии УНН высказал эко-практик Кирилл Косоуров.
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"Сейчас вообще интересная история началась с охраной окружающей среды и реакцией государственных органов. И эту волну поднял Президент, вы помните, было решение СНБО, и сейчас, например, то, что мы наблюдаем - восстановлена природоохранная прокуратура в Офисе Генерального прокурора, вот ответная реакция и у Министерства внутренних дел", - сказал эксперт.
Он положительно оценил идею создания Центра противодействия естественным стихийним бедствиям, с которой выступил министр внутренних дел.
"Видимо, это хорошая история, чтобы мы могли эффективно реагировать и быстро на такие вызовы", - сказал Косоуров, добавив, что хотел бы получить больше информации об этом центре.
Напомним
Министр внутренних дел Денис Монастирський заявил, что МВД разрабатывает проект создания Центра противодействия естественным стихийним бедствиям, который будет работать в Украине, а затем - помогать и Европе в преодолении чрезвычайных ситуаций. Чиновник заявил об этом во время встречи украинских пожарных, которые вернулись из Греции, где помогали преодолеть масштабные пожары в экосистемах. Также украинские ГСЧС-ники помогали справиться со стихийным бедствием Турции, которую охватили пожары и наводнения.
Ранее УНН писал об изменениях климата, приводящих к масштабным пожарам, суперливням и паводкам. Все это ставит новые вызовы перед украинцами, ведь погодные условия в Украине меняются, по оценкам экспертов, довольно быстро.