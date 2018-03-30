Екіпажу затриманого російського риболовецького судна дозволили доставити на борт продукти харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Влада України дозволила доставити на борт затриманого українськими прикордонниками в Азовському морі російського рибальського сейнера “Норд” продукти харчування. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.
“Доставка продуктів на борт буде організована сьогодні вночі. Представники Держприкордонслужби України дозволили доставку. В екіпажу продуктів залишалося менше ніж на добу, люди практично голодували”, — сказав співрозмовник агентства.
Він також повідомив, що адвокатам, найнятим власниками, дали можливість піднятися на борт сейнера. “Ситуація поліпшується. Адвокати сьогодні ввечері змогли піднятися на борт судна. Уклали з членами екіпажу договори на надання юридичних послуг”, — додав представник власника сейнера.
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Нагадаємо, 25 березня корабель морської охорони Держприкордонслужби в частині українських вод Азовського моря затримав риболовецьке судно-порушник під прапором Російської Федерації з 10 членами екіпажу.
На даний момент затримане судно із командою на борту відконвойовано до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій. Також будуть встановлюватися особи затриманих. Крім того у ході огляду судна виявлено трал для лову риби та 5 тон морепродуктів.
За фактом виявлення правопорушення проінформовано підрозділи прокуратуру, УСБУ АРК та ГУНП в Запорізькій області. На затриманих членів суднокоманди складено документи по ст. 204-2 КУпАП, а у відношенні капітана судна до СБУ направлено повідомлення за ст. 332-1 ККУ.