Єдину валюту для Росії та Білорусі поки не вигадали - Кремль

"Справа в тому, що певні дії, в тому числі, спільна валюта - це те, що прописано в наявних документах між нами. Конкретики ніякої немає, але, звичайно, ця тема може і повинна обговорюватися, якщо ми далі рухаємося по шляху союзного будівництва", - сказав Пєсков, коментуючи заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що Мінськ не проти створення спільної валюти, але це повинен бути не російський і не білоруський рубль.

Також Пєсков прокоментував заяву Лукашенка про неприйняття більшістю білорусів входження до складу Росії.

"Я не беруся коментувати ці заяви Олександра Григоровича, але разом з тим, звичайно, відносини між нашими країнами є союзними і абсолютно братніми", - сказав представник Кремля.

Раніше УНН повідомляв, що Білорусь незадоволена нерівністю умов для промисловості в рамках єдиної промислової політики в Євразійському економічному союзі.

Нагадаємо, на думку литовських спецслужб, Білорусь є однією з основних загроз для безпеки в регіоні через її політичної та економічної залежності від Росії.