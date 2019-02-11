Литва назвала Білорусь однією з найбільших загроз нацбезпеці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Литовський департамент державної безпеки назвав Білорусь однією з найбільших загроз у зв'язку з її економічною, політичною та військовою залежністю від Росії, чия розвідка активно втручається у внутрішні справи Литви. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт литовських спецслужб.
"Після переобрання Путіна Росія більш активно контролює Білорусь, тому Мінськ не проводить політику, що не відповідає інтересам Москви", - йдеться в звіті.
У документі вказуються причини, за якими Білорусь не здатна на самостійну політику і дає плацдарм для роботи російських спецслужб, що використовують ділові, туристичні та інші недипломатичні зв'язки з Литвою для розширення свого впливу, вербує литовських громадян тощо.
Зокрема зазначається, що білоруські спецслужби інструктуються російськими спецслужбами, що диктують їм свої умови та активно вербують на території Білорусі іноземців, у тому числі литовців.
"Російська та білоруська розвідки приділяють особливу увагу литовським політикам і державним службовцям, що мають відношення до Росії та Білорусі... Їх родичів у Росії та Білорусі відвідують місцеві співробітники спецслужб, у них є особисті контакти з розвідниками, що працють під дипломатичним прикриттям, інформація збирається й іншими способами", - вважає литовська сторона.
Також повідомляється, що в Білорусі з 2016 року розвиваються альтернативні ЗМІ, що публікують антисемітські, антизахідні та зокрема антилитовські пропагандистські матеріали.
Побоювання Литви також полягають в інтенсифікації спільних тренувань військово-повітряних сил Росії та Білорусі, ввезенні до Білорусі нової російської військової техніки.
Як повідомляв УНН, на переконання Департаменту державної безпеки Литви, Росія намагається активно дискредитувати Україну в очах Заходу.