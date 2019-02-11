Литва назвала Беларусь одной из крупнейших угроз нацбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Литовский департамент государственной безопасности назвал Беларусь одной из самых больших угроз в связи с ее экономической, политической и военной зависимости от России, чья разведка активно вмешивается во внутренние дела Литвы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет литовских спецслужб.
"После переизбрания Путина Россия более активно контролирует Беларусь, поэтому Минск не проводит политику, которая не отвечает интересам Москвы", - говорится в отчете.
В документе указываются причины, по которым Беларусь не способна на самостоятельную политику и дает плацдарм для работы российских спецслужб, которые используют деловые, туристические и другие недипломатичные связи с Литвой для расширения своего влияния, вербуют литовских граждан и тому подобное.
В частности отмечается, что белорусские спецслужбы инструктируются российскими спецслужбами, которые диктуют им свои условия и активно вербуют на территории Беларуси иностранцев, в том числе литовцев.
"Российская и беларуская разведки уделяют особое внимание литовским политикам и государственным служащим, имеющим отношение к России и Беларуси... Их родственников в России и Беларуси посещают местные сотрудники спецслужб, у них есть личные контакты с разведчиками, работающими под дипломатическим прикрытием, информация собирается и другими способами", - считает литовская сторона.
Также сообщается, что в Беларуси с 2016 года развиваются альтернативные СМИ, публикующие антисемитские, антизападные и в частности Антилитовские пропагандистские материалы.
Опасения Литвы также заключаются в интенсификации совместных тренировок ВВС России и Беларуси, ввозе в Беларусь новой российской военной техники.
Как сообщал УНН, по мнению Департамента государственной безопасности Литвы, Россия пытается активно дискредитировать Украину в глазах Запада .