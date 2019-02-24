Білорусь відзначає збереження нерівних умов у певних питаннях в Євразійському союзі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Білоруська сторона не задоволена ситуацією з вибудовуванням єдиної промислової політики в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС), відзначаючи, що зберігаються нерівні умови для промислових підприємств. Про це заявив в інтерв’ю білоруському телеканалу СТВ заступник прем’єр-міністра Білорусі Ігор Ляшенко, інформує УНН.
“Незадоволення викликають ті підходи, які існують в Євразійському союзі, що обмежують свободу і рівність при продажу техніки споживачам”, — сказав Ляшенко.
За його словами, це пов’язано з тим, що виробники в Росії мають значний обсяг субсидій від держави. “Домовленості сьогодні видозмінюються, виробники в Російській Федерації мають підтримку — субсидування до 25%”, — сказав він.
За словами Ляшенко, білоруські ж підприємства можуть розраховувати на отримання такої підтримки лише за умови досягнення значною мірою локалізації, що регулюється внутрішньоросійськими документами. “Поки справедливості в цьому питанні немає, тому активна робота ведеться між урядами”, — підкреслив Ляшенко.
Як зазначав УНН, Лукашенко заявив про готовність Білорусі до діалогу з НАТО.