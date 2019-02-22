Лукашенко заявив про готовність Білорусі до діалогу з НАТО

"Як суверенна держава Білорусь готова до конструктивного діалогу, в тому числі і з Північноатлантичним блоком на принципах паритетності та прозорості. Ми себе не відгороджуємо парканом ні від кого. Ми готові вести цей діалог", - зазначив Лукашенко.

У той же час він підкреслив, що у Білорусі є свої інтереси, і вони повинні поважатися партнерами і тими, хто хоче співпрацювати з країною.

Нагадаємо, Лукашенко назвав РФ основним союзником. Також Лукашенко допустив спільну з РФ відповідь на ракети США в Європі.