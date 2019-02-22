Лукашенко допустил совместный с РФ ответ на ракеты США в Европе

Отмечается, что Лукашенко выразил опасения о возможном размещении в Европе ракет средней и меньшей дальности в связи с ситуацией вокруг ДРСМД.

"Но я боюсь того, что американцы воспользуются моментом - сорвали этот договор, и разместят ракеты в Европе. Вот здесь уже будет трудно и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет. А хуже будет, если эти ракеты будут размещены (не дай бог, гипотетически) на территории Украины", - отметил Лукашенко.

Он также добавил, что категорически против расторжения ДРСМД.

Кроме того, он высказал мнение, что "НАТО может пойти на размещение подобных ракет в Европе".

Напомним, 2 февраля 2019 года США официально сообщили РФ о прекращении своего участия в ДРСМД. Россия ответила на это аналогичными мерами.

Как сообщал УНН, сразу несколько стран-членов НАТО признали нарушение Россией ракетного договора.