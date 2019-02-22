Лукашенко допустив спільну з РФ відповідь на ракети США в Європі

Зазначається, що Лукашенко висловив побоювання про можливе розміщення в Європі ракет середньої і меншої дальності у зв'язку з ситуацією навколо ДРСМД.

"Але я боюся того, що американці скористаються моментом – зірвали цей договір, і розмістять ракети в Європі. Ось тут вже буде важко і нам. Тому нам треба буде разом з Росією думати про відповідні заходи. Від цього нікуди не дінешся, якщо це станеться. А гірше буде, якщо ці ракети будуть розміщені (не дай бог, гіпотетично) на території України", - зазначив Лукашенко.

Він також додав, що категорично проти розірвання ДРСМД.

Крім того, він висловив думку, що "НАТО може піти на розміщення подібних ракет в Європі".

Нагадаємо, 2 лютого 2019 року США офіційно повідомили РФ про припинення своєї участі в ДРСМД. Росія відповіла на це аналогічними заходами.

Як повідомляв УНН, одразу кілька країн-членів НАТО визнали порушення Росією ракетного договору.