Лукашенко назвал РФ основным союзником
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Россию основным союзником и что всегда будут вместе, несмотря на ссоры и споры. Об этом он заявил сегодня во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии, передает УНН со ссылкой на агентство "БЕЛТА".
"Это наш основной союзник. Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались, ни спорили", - заявил Александр Лукашенко.
Лукашенко отметил, что в отношениях двух стран был период, когда возникали сложности и в сфере военного образования: белорусских военнослужащих, обучавшихся в России, приравнивали к иностранным специалистам. Было это еще на заре создания Военной академии Беларуси. Но вскоре эти вопросы были решены.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва подумают об ответных мерах при появлении ракет США в Европе, и указал, что хуже будет, если такие ракеты, к примеру, разместят в Украине.