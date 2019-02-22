Лукашенко назвал РФ основным союзником

"Это наш основной союзник. Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались, ни спорили", - заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко отметил, что в отношениях двух стран был период, когда возникали сложности и в сфере военного образования: белорусских военнослужащих, обучавшихся в России, приравнивали к иностранным специалистам. Было это еще на заре создания Военной академии Беларуси. Но вскоре эти вопросы были решены.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва подумают об ответных мерах при появлении ракет США в Европе, и указал, что хуже будет, если такие ракеты, к примеру, разместят в Украине.



