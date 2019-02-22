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Лукашенко назвав РФ основним союзником

Лукашенко назвав РФ основним союзником

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав Росію основним союзником і що завжди будуть разом, незважаючи на сварки та суперечки. Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з курсантами, слухачами та професорсько-викладацьким складом Військової академії, передає УНН з посиланням на агентство "БЕЛТА" .

"Це наш основний союзник. Ми завжди будемо разом, скільки б ми не лаялися, не сперечалися", - заявив Олександр Лукашенко.

Лукашенко зазначив, що у відносинах двох країн був період, коли виникали складності і в сфері військової освіти: білоруських військовослужбовців, які навчалися в Росії, прирівнювали до іноземних фахівців. Було це ще на зорі створення Військової академії Білорусі. Але незабаром ці питання були вирішені.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ і Москва подумають про заходи у відповідь з появою ракет США в Європі, і вказав, що гірше буде, якщо такі ракети, наприклад, розмістять в Україні.

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