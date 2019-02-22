Лукашенко заявил о готовности Беларуси к диалогу с НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Беларусь готова к диалогу с НАТО на принципах паритетности и прозрачности. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает УНН со ссылкой на агентство "БЕЛТА".
"Как суверенное государство Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком на принципах паритетности и прозрачности. Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог", - отметил Лукашенко.
В то же время он подчеркнул, что у Беларуси есть свои интересы, и они должны уважаться партнерами и теми, кто хочет сотрудничать со страной.
Напомним, Лукашенко назвал РФ основным союзником. Также Лукашенко допустил совместный с РФ ответ на ракеты США в Европе.