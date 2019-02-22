Лукашенко заявил о готовности Беларуси к диалогу с НАТО

"Как суверенное государство Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком на принципах паритетности и прозрачности. Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог", - отметил Лукашенко.

В то же время он подчеркнул, что у Беларуси есть свои интересы, и они должны уважаться партнерами и теми, кто хочет сотрудничать со страной.

Напомним, Лукашенко назвал РФ основным союзником. Также Лукашенко допустил совместный с РФ ответ на ракеты США в Европе.