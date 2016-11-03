Е.Світоліна вийшла у півфінал підсумкового турніру WTA Elite Trophy
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Українка Еліна Світоліна успішно подолала груповий етап престижного підсумкового турніру сезону WTA Elite Trophy, котрий проходить в Чжухаї (Китай), передає кореспондент УНН.
Харків'янка, посіяна під 4-м номером, у другій зустрічі групи "Роз" здолала 19 ракетку світу росіянку Олену Весніну 6:4, 6:2.
Нагадаємо, у першому матчі групового етапу тенісного турніру WTA Elite Trophy українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла Кікі Бартенс з Нідерландів.