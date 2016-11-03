Э.Свитолина вышла в полуфинал итогового турнира WTA Elite Trophy
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украинка Элина Свитолина успешно преодолела групповой этап престижного итогового турнира сезона WTA Elite Trophy, который проходит в Чжухае (Китай), передает корреспондент УНН.
Харьковчанка, посеянная под 4-м номером, во второй встрече группы "Роз" одолела 19 ракетку мира россиянку Елену Веснину 6: 4, 6: 2.
Напомним, в первом матче группового этапа теннисного турнира WTA Elite Trophy украинская теннисистка Элина Свитолина победила Кики Бартенс из Нидерландов .