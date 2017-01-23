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Е.Світоліна пробилася до чвертьфіналу AUS Open в змішаному розряді

Е.Світоліна пробилася до чвертьфіналу AUS Open в змішаному розряді

Київ • УНН

 • 7421 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього раунду змагань у змішаному розряді на першому в сезоні турнірі Великого шолому – Відкритому чемпіонаті Австралії (AUS Open), повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

У матчі першого раунду українсько-австралійський дует Світоліна/Гучьоне у впертій боротьбі обіграв німецько-колумбійську пару Грюнефельд/Фара – 6:3, 6:7 (5), 10:7.

У наступному колі змагань команда з представницею України мала зустрітися із чесько-бразильською шостою сіяною парою Синякова/Соарес, однак суперники не з'явилися на поєдинок.

Таким чином Світоліна/Гучьоне потрапили до чвертьфіналу змагань, де на них очікує матч із переможцем протистояння Іфань/Мартен – Маттек-Сандс/Брайан (1 сіяні).

Нагадаємо, що в одиночному розряді Е.Світоліна зупинилася на третьому колі, де зазнала поразки від Анастасії Павлюченкової.

Українські Національні Новини

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