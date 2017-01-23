Е.Світоліна пробилася до чвертьфіналу AUS Open в змішаному розряді

У матчі першого раунду українсько-австралійський дует Світоліна/Гучьоне у впертій боротьбі обіграв німецько-колумбійську пару Грюнефельд/Фара – 6:3, 6:7 (5), 10:7.

У наступному колі змагань команда з представницею України мала зустрітися із чесько-бразильською шостою сіяною парою Синякова/Соарес, однак суперники не з'явилися на поєдинок.

Таким чином Світоліна/Гучьоне потрапили до чвертьфіналу змагань, де на них очікує матч із переможцем протистояння Іфань/Мартен – Маттек-Сандс/Брайан (1 сіяні).

Нагадаємо, що в одиночному розряді Е.Світоліна зупинилася на третьому колі, де зазнала поразки від Анастасії Павлюченкової.