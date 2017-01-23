Э.Свитолина пробилась в четвертьфинал AUS Open в смешанном разряде
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд соревнований в смешанном разряде на первом в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии (AUS Open), сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В матче первого раунда украинско-австралийский дуэт Свитолина/Гучёне в упорной борьбе обыграл немецко-колумбийскую пару Грюнефельд/Фара - 6:3, 6:7 (5), 10:7.
В следующем круге соревнований команда с представительницей Украины должна была встретиться с чешско-бразильской шестой сеяной парой Синяковой/Соарес, однако соперники не явились на поединок.
Таким образом Свитолина/Гучёне попали в четвертьфинал соревнований, где их ожидает матч с победителем противостояния Ифань/Мартен - Маттек-Сандс/Брайан (1 сеяные).
Напомним, что в одиночном разряде Э.Свитолина остановилась на третьем круге, где потерпела поражение от Анастасии Павлюченковой.