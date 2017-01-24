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Е.Брок: скасувати санкції США проти РФ означає віддати Україну

Е.Брок: скасувати санкції США проти РФ означає віддати Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Голова комітету з закордонних справ Європарламенту Елмар Брок розкритикував пропозицію президента США Дональда Трампа скасувати санкції проти Росії в обмін на скорочення її ядерного арсеналу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

"Скасувати санкції проти Росії, запроваджені США у зв'язку з анексією Криму та агресією проти України, в обмін на скорочення Москвою її ядерного арсеналу означало б угоду про продаж свободи іншої країни. Це означає віддати Україну в обмін на скорочення Москвою частини її ядерного арсеналу. Мені здається, що така угода не має сенсу", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко нагородив Е.Брока орденом князя Ярослава Мудрого.

Українські Національні Новини

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