Е.Брок: скасувати санкції США проти РФ означає віддати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Голова комітету з закордонних справ Європарламенту Елмар Брок розкритикував пропозицію президента США Дональда Трампа скасувати санкції проти Росії в обмін на скорочення її ядерного арсеналу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Скасувати санкції проти Росії, запроваджені США у зв'язку з анексією Криму та агресією проти України, в обмін на скорочення Москвою її ядерного арсеналу означало б угоду про продаж свободи іншої країни. Це означає віддати Україну в обмін на скорочення Москвою частини її ядерного арсеналу. Мені здається, що така угода не має сенсу", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко нагородив Е.Брока орденом князя Ярослава Мудрого.