Е.Брок: скасувати санкції США проти РФ означає віддати Україну

"Скасувати санкції проти Росії, запроваджені США у зв'язку з анексією Криму та агресією проти України, в обмін на скорочення Москвою її ядерного арсеналу означало б угоду про продаж свободи іншої країни. Це означає віддати Україну в обмін на скорочення Москвою частини її ядерного арсеналу. Мені здається, що така угода не має сенсу", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко нагородив Е.Брока орденом князя Ярослава Мудрого.