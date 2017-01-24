Э.Брок: отменить санкции США против РФ означает отдать Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Глава комитета по иностранным делам Европарламента Элмар Брок раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа отменить санкции против России в обмен на сокращение ее ядерного арсенала, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Отмена санкций против России, введенных США в связи с аннексией Крыма и агрессией против Украины, в обмен на сокращение Москвой ее ядерного арсенала означала бы соглашение о продаже свободы другой страны. Это означает отдать Украину в обмен на сокращение Москвой части ее ядерного арсенала. Мне кажется, что такое соглашение не имеет смысла", - отметил он.
Как сообщал УНН, П.Порошенко наградил Э.Брока орденом князя Ярослава Мудрого.