Э.Брок: отменить санкции США против РФ означает отдать Украину

"Отмена санкций против России, введенных США в связи с аннексией Крыма и агрессией против Украины, в обмен на сокращение Москвой ее ядерного арсенала означала бы соглашение о продаже свободы другой страны. Это означает отдать Украину в обмен на сокращение Москвой части ее ядерного арсенала. Мне кажется, что такое соглашение не имеет смысла", - отметил он.

Как сообщал УНН, П.Порошенко наградил Э.Брока орденом князя Ярослава Мудрого.