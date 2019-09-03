Дзюдоїстку Білодід обрали найкращою спортсменкою місяця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. За підсумками спортивного серпня Національний олімпійський комітет визнав дворазову чемпіонку світу з дзюдо Дар’ю Білодід найкращою спортсменкою місяця в Україні. Про це інформує НОК України, передає УНН.
Високого визнання НОК 18-річна дзюдоїстка удостоєна завдяки неперевершеному досягненню на чемпіонаті світу в Токіо (Японія), за підсумками якого талановита українка не лише здобула медаль найвищого ґатунку, а й стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу в історії дзюдо.
Натомість її батьки-наставники Світлана Кузнєцова та Геннадій Білодід названі найкращими тренерами серпня.
Нагадаємо, на початку літа Дар'я виборола золоті медалі чемпіонату Європи та ІІ Європейських ігор в Мінську (Республіка Білорусь).