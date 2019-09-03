Дзюдоистку Белодед выбрали лучшей спортсменкой месяца в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. По итогам спортивного августа Национальная олимпийский комитет признал двукратную чемпионку мира по дзюдо Дарью Белодед лучшей спортсменкой месяца в Украине. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
Высокого признания НОК 18-летняя дзюдоистка удостоена благодаря непревзойденному достижению на чемпионате мира в Токио (Япония), по итогам которого талантливая украинка не только завоевала медаль высшей пробы, но и стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо.
Зато ее родители-наставники Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед названы лучшими тренерами августа.
Напомним, в начале лета Дарья завоевала золотые медали чемпионата Европы и II Европейских игр в Минске (Республика Беларусь).