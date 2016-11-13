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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Дзюдоїстка Є.Каланіна виборола "бронзу" на чемпіонаті Європи

Дзюдоїстка Є.Каланіна виборола "бронзу" на чемпіонаті Європи

Київ • УНН

 • 8888 перегляди

ПОЛТАВА-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Спортсменка з Полтавщини Єлизавета Каланіна (+78 кг) здобула свою чергову нагороду в Ізраїлі, передає УНН-Центр із посиланням на НОК України.

Так, у фіналі змагань чемпіонату Європи до 23 років у м. Тель-Авів (Ізраїль) спортсменка виборола бронзову нагороду.

Нагадаємо, що двоє українських дзюдоїстів Яків Хаммо (+100 кг) та Анастасія Турчин (-78 кг) стали чемпіонами Європи з дзюдо серед молоді до 23 років.

Чемпіонат Європи з дзюдо серед спортсменів до 23 років відбувається 11-12 листопада в Тель-Авіві (Ізраїль).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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