Дзюдоїстка Є.Каланіна виборола "бронзу" на чемпіонаті Європи
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Спортсменка з Полтавщини Єлизавета Каланіна (+78 кг) здобула свою чергову нагороду в Ізраїлі, передає УНН-Центр із посиланням на НОК України.
Так, у фіналі змагань чемпіонату Європи до 23 років у м. Тель-Авів (Ізраїль) спортсменка виборола бронзову нагороду.
Нагадаємо, що двоє українських дзюдоїстів Яків Хаммо (+100 кг) та Анастасія Турчин (-78 кг) стали чемпіонами Європи з дзюдо серед молоді до 23 років.
Чемпіонат Європи з дзюдо серед спортсменів до 23 років відбувається 11-12 листопада в Тель-Авіві (Ізраїль).