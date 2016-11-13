Дзюдоистка Е.Каланина завоевала "бронзу" на чемпионате Европы
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Спортсменка из Полтавщины Елизавета Каланина (+78 кг) получила свою очередную награду в Израиле, передает УНН-Центр со ссылкой на НОК Украины.
Так, в финале соревнований чемпионата Европы до 23 лет в г.Тель-Авив (Израиль) спортсменка завоевала бронзовую награду.
Напомним, что двое украинских дзюдоистов Яков Хаммам (+100 кг) и Анастасия Турчин (-78 кг) стали чемпионами Европы по дзюдо среди молодежи до 23 лет.
Чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов до 23 лет происходит 11-12 ноября в Тель-Авиве (Израиль).