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Джастін Бібер став виконавцем року за версією MTV

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Канадський співак Джастін Бібер був визнаний в неділю "виконавцем року" за версією премії MTV Video Music Awards (MTV VMA). Трансляція церемонії ведеться в прямому ефірі телеканалу MTV, передає УНН.

Деталі

Бібер зазначив, що минулий рік був непростим для всіх, зокрема через пандемію коронавірусу, і особливо подякував своїй дружині Хейлі Болдуін, з якою вони одружилися в цьому році.

За нагороду з канадським поп-співаком боролися також Аріана Гранде, Амала Дламіні, відома як Doja Cat, Меган Піті (Megan Thee Stallion), Олівія Родріго і Тейлор Свіфт.

Крім того, спільна композиція канадця з Дезманном Евансом (Giveon) і Ештоном Симмондсем (Daniel Caesar) під назвою Peaches стала кращою в категорії "Поп-музика".

Нагадаємо

Олівія Родріго отримала нагороду телеканалу MTV в номінації "Пісня року".

Доповнення

Цього року премія телеканалу, якому виповнилося в серпні 40 років, повернулася до свого звичного формату - все нагородження проходять на критій спортивній арені Barclays Center в Брукліні в присутності фанатів.

Премія MTV Video Music Awards була заснована музичним телеканалом MTV в 1984 році, ставши згодом одним із найпрестижніших нагород у сфері створення відеокліпів. Її лауреатам традиційно вручають статуетки у вигляді астронавта в скафандрі з прапором, на якому зображений логотип телеканалу.

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