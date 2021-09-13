Олівія Родріго отримала нагороду телеканалу MTV в номінації "Пісня року"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Олівія Родріго, 18-річна співачка з Каліфорнії, удостоїлася нагороди MTV Video Music Awards (MTV VMA) в номінації "Пісня року" за композицію Drivers License. Трансляція церемонії ведеться в прямому ефірі телеканалу MTV, передає УНН.
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“Це самий чарівний рік в моєму житті”, — сказала вона після нагородження і присвятила свою перемогу “всім дівчаткам, які складають пісні на підлозі в спальні”. Переможця в номінації оголошувала співачка Мадонна.
Доповнення
За нагороду з Родріго боролися дует Майкла Іана Ольмо (iann dior) і Голдена Лендіса фон Джонса (24kGoldn) з піснею Mood, реп-дует Silk Sonic з композицією Leave The Door Open, південнокорейська кей-поп група BTS з піснею Dynamite, поп-співачка Дуа Липа і її композиція Levitating, а також Меган Піті (Megan Thee Stallion) і Белькаліс Марленіс Альманзар, відома як Cardi B, з піснею WAP.
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Цього року премія телеканалу, якому виповнилося в серпні 40 років, повернулася до свого звичного формату — все нагородження проходять на критій спортивній арені Barclays Center в Брукліні в присутності фанатів.
Премія MTV Video Music Awards була заснована музичним телеканалом MTV в 1984 році, ставши згодом одним із найпрестижніших нагород у сфері створення відеокліпів. Її лауреатам традиційно вручають статуетки у вигляді астронавта в скафандрі з прапором, на якому зображений логотип телеканалу.