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Джастин Бибер стал исполнителем года по версии MTV

Джастин Бибер стал исполнителем года по версии MTV

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Канадский певец Джастин Бибер был признан в воскресенье "исполнителем года" по версии премии MTV Video Music Awards (MTV VMA). Трансляция церемонии ведется в прямом эфире телеканала MTV, передает УНН.

Детали

Бибер отметил, что прошлый год был непростым для всех, в том числе из-за пандемии коронавируса, и особенно поблагодарил свою жену Хейли Болдуин, с которой они поженились в этом году.

За награду с канадским поп-певцом боролись также Ариана Гранде, Амала Дламини, известная как Doja Cat, Меган Пити (Megan Thee Stallion), Оливия Родриго и Тейлор Свифт.

Кроме того, совместная композиция канадца с Дезманном Эвансом (Giveon) и Эштоном Симмондсем (Daniel Caesar) под названием Peaches стала лучшей в категории “Поп-музыка”.

Напомним

Оливия Родриго получила награду телеканала MTV в номинации “Песня года”.

Дополнение

В этом году премия телеканала, которому исполнилось в августе 40 лет, вернулась к своему привычному формату — все награждения проходят на крытой спортивной арене Barclays Center в Бруклине в присутствии фанатов.

Премия MTV Video Music Awards была основана музыкальным телеканалом MTV в 1984 году, став впоследствии одним из самых престижных наград в сфере создания видеоклипов. Ее лауреатам традиционно вручают статуэтки в виде астронавта в скафандре с флагом, на котором изображен логотип телеканала.

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