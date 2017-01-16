Дж.Байден очікує, що нова адміністрація США буде прихильником України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Віце-президент США Джозеф Байден висловив сподівання, що нова адміністрація США обраного президента Дональда Трампа буде прихильником України. Про це він сьогодні заявив на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком, передає кореспондент УНН.
Дж.Байден наголосив, що США були поруч з Україною з самого початку незалежності.
"Наше партнерство продовжується протягом каденції чотирьох президентів США, які представляють різні політичні позиції. Воно має глибоке коріння в Республіканській та Демократичній партіях…" - наголосив він.
"Я сподіваюся, що наступна адміністрація також буде вашим прихильником і партнером у вашому подальшому прогресі. Але ви знаєте, ніхто не може виконати вашу важку роботу замість вас", - підкреслив Дж.Байден.