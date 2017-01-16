Дж.Байден ожидает, что новая администрация США будет сторонником Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Вице-президент США Джозеф Байден выразил надежду, что новая администрация США избранного президента Дональда Трампа будет сторонником Украины. Об этом он сегодня заявил на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН.
Дж.Байден подчеркнул, что США были рядом с Украиной с самого начала независимости.
"Наше партнерство продолжается в течение каденции четырех президентов США, которые представляют разные политические позиции. Оно имеет глубокие корни в Республиканской и Демократической партиях ...", - отметил он.
"Я надеюсь, что следующая администрация также будет вашим сторонником и партнером в вашем дальнейшем прогрессе. Но вы знаете, что никто не может выполнить вашу тяжелую работу за вас", - подчеркнул Дж.Байден.