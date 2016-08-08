Двоє жителів Донеччини постраждали в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. За минулий період, з 5 серпня по 7 серпня 2016 року, в зоні проведення Антитерористичної операції постраждало двоє цивільних осіб. Про це УНН повідомили в прес-службі Донецької ОДА.
За інформацією прес-служби, 5 серпня жителька Авдіївки з мінно—вибуховими травмами госпіталізовано до травматологічного відділення центральної міської лікарні м. Авдіївка.
Окрім того, 6 серпня жительку Мар’їнки з осколковим пораненням госпіталізовано до міської лікарні м. Курахово.