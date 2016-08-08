Двое жителей Донецкой области пострадали в зоне АТО

По информации пресс-службы, 5 августа жительница Авдеевки с минно-взрывными травмами была госпитализирована в травматологическое отделение центральной городской больницы г. Авдеевка.

Кроме того, 6 августа жительница Марьинки с осколочным ранением была госпитализирована в городскую больницу г. Курахово.