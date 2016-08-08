Двое жителей Донецкой области пострадали в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. За прошедший период, с 5 августа по 7 августа 2016 года, в зоне проведения антитеррористической операции пострадали двое гражданских лиц. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.
По информации пресс-службы, 5 августа жительница Авдеевки с минно-взрывными травмами была госпитализирована в травматологическое отделение центральной городской больницы г. Авдеевка.
Кроме того, 6 августа жительница Марьинки с осколочным ранением была госпитализирована в городскую больницу г. Курахово.