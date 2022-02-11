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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Двоє українців вперше в історії пройшли кваліфікацію Олімпіади зі стрибків з трампліна

Двоє українців вперше в історії пройшли кваліфікацію Олімпіади зі стрибків з трампліна

Київ • УНН

 • 26038 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. На ХХІV зимових Олімпійських іграх відбулися кваліфікаційні змагання особистого турніру серед чоловіків у стрибках з трампліна HS 140. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Двоє українців вперше в історії Олімпіад подолали кваліфікаційний бар’єр індивідуальних змагань на великому трампліні і пройшли в топ-50 завтрашнього основного раунду.

Віталій Калініченко зайняв підсумкове 42 місце, а Євген Марусяк – 49. Антон Корчук не пройшов кваліфікацію, посівши останнє, 56 місце.

Доповнення

У скелетоні Владислав Гераскевич завершив змагання на 18 місці серед 20 фіналістів. До фінального заїзду він пройшов з 17 результатом. На попередніх Іграх у Пхьончхані наш перший в історії скелетоніст був 12-м.

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