Двое украинцев впервые в истории прошли квалификацию Олимпиады по прыжкам с трамплина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. На ХХІ зимних Олимпийских играх состоялись квалификационные соревнования личного турнира среди мужчин в прыжках с трамплина HS 140. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Двое украинцев впервые в истории Олимпиад преодолели квалификационный барьер индивидуальных соревнований на большом трамплине и прошли в топ-50 завтрашнего основного раунда.
Виталий Калиниченко занял итоговое 42 место, а Евгений Марусяк - 49. Антон Корчук не прошел квалификацию, заняв последнее, 56 место.
Дополнение
В скелетоне Владислав Гераскевич завершил соревнования на 18 месте среди 20 финалистов. До финального заезда он прошел с 17 результатом. На предыдущих играх в Пхенчхане наш первый в истории скелетонист был 12-м.